المتوسط

أعلنت بلدية طرابلس، اليوم، إلقاء القبض على مجموعة أشخاص متهمين بسرقة أغطية الصرف الصحي.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «سرقة الأغطية توثر سلبًا على سلامة المواطنين والمركبات الآلية وتعرضهم للخطر، بالإضافة إلى تجمع المخلفات البلاستيكية في هذه الحفر؛ مما يسبب عدم تصريفيها لمياه الأمطار بالشكل المطلوب».

ويشكو مواطنون في عدة بلديات بينها سبها والجفرة من سرقة أغطية غرف التفتيش بالصرف الصحي، مما يؤدي إلى طفح المياه.

وقبل عامين، انتشرت بؤر المياه السوداء وطفح مياه الصرف الصحي في عدد من شوارع مدينة سبها بمناطق الجديد والمهدية وحجارة؛ مما أدى إغلاق الشوارع وأبواب المنازل والمحال التجارية والورش المطلة عليها.

The post بلدية طرابلس تعلن القبض على عصابة سرقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية