امطير: مجلس الدولة سيدافع بشكل مستميت عن المنطقة الغربية لمنع عودة العسكر

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير إن إحاطة المبعوث الاممي غسان سلامة كانت مغايرة لما سبق بسبب ضغط الشارع والحقائق التي بدأت تظهر خاصة بعد إختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة من بنغازي وما يحصل من إنتهاكات كقصف مطار معيتيقة المنفذ الوحيد للمنطقة الغربية.

امطير إعتبرت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أن سلامة في وضع محرج فلا يستطيع إخفاء الحقيقة كاملة لذلك تغيرت إحاطته من السيء للأفضل لكن لم تكن بالمستوى المطلوب، مشيرةً إلى أن سلامة ساوى بين الطرفين فهو يريد تجميل الحقيقة فلم يذكر الدول التي تنتهك قرار الأمم المتحدة والدول التي تدعم حفتر بالجنود والأسلحة حسب زعمها.

وعن لقاء مجلس الدولة برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نوّهت إلى أن أعضاء المجلس أكدوا على ضرورة ردع ما وصفته بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وعدم التراجع إلا بعودة حفتر للرجمة وحثوا على الإصلاحات الإقتصادية التي توقفت.

وبشأن الحديث عن مقترح سيقدمه مجلس الدولة خال الأيام المقبلة أوضحت أن هذه المبادرة ليست مقدمة من مجلس الدولة بل من نخب سياسية و من الشارع الليبي حيث عرضت على المجلس ليقوم بتبنيها وتطويرها من خلال مناقشتها مع الجميع و طرحها للرأي العام و التعديل علبها، مبينةً أن المبادرة للآن لم يتوافق عليها مجلس النواب و عرضت للدراسة فقط فلم تعرض للتصويت أو داخل لجنة عامة لأخذ القرار بخصوصها.

كما استطردت حديثها :”مجلس الدولة من بداية العدوان على المنطقة الغربية قال كلمته إنه يدعم السلم لكن عندما تفرض عليه الحرب لن يتوانى ويتراجع عن هذا الأمر و سيدافع بشكل مستميت عن المنطقة الغربية لأننا لا نريد أن يحصل فيها كما حصل في بنغازي من دمار و عودة للعسكر”.

وكشفت أن المبادرة تستند على ما اتفق عليه الطرفان في لجنة التعديلات بتونس العاصمة وهي تقليص الحقيبة الوزارية و الرئاسي لرئيس ونائبين و فصل الرئاسي عن التنفيذي، معتبرةً أن هذه المبادرة لا زالت مفتوحة لتلقي مبادرات أخرى من الجميع.

وإعتقدت أن السراج شعر بخطر تواجده لوحده دون داعمين له كرجال الساحات في المنطقة الغربية و المقاتلين و القوات بالمنطقة الغربية لذلك أراد إستيعاب هؤلاء النخب والجلوس معهم، لافتةً إلى أنه أخطأ بشكل كبير في استضافة من كان المحرض الرئيسي لقتل أبناء بنغازي والجلوس على طاولة الحوار على حد قولها.

امطير تابعت قائلة:”من حرض على ذلك يفترض به أن لا يجلس على طاولة حوار ولا يعطي مخرجات لما بعد الحرب و مقترحات للوضع الراهن بل يفترض به أن يبتعد كلياً عن السلم لأنه هو من بدء الحرب و أشعل الفتن ووجه الناس للإعلام كمحمد بعيو ومجموعة كبيرة كانت الداعم الرئيسي لحفتر في حربه على المنطقة الشرقية و الغربية”.

ورأت أن تمثيل ما وصفته بـ”تيار الثورة” في اللقاءات التي عقدها رئيس المجلس الرئاسي كان ضعيف جداً، مشددةً أنه يفترض على السراج أن يستقطب من يدافعون عن العاصمة ويدافعون عن وجوده فلولاهم لكان حفتر نسف العاصمة والجميع بحسب تعبيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية