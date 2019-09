الكتيبة 140 مشاة: الجيش لم يخسر أي مواقع بمحور عين زارة

المتوسط

أكدت الكتيبة 140 مشاة – السرية الاولى التابعة للجيش، أن القوات المسلحة لم تخسر أي موقع بمحور عين زارة نهائيا، نافية وجود أي تقدم للمليشيات بمحور عين زارة.

وشددت الكتيبة في بيان لها أن مليشيات الوفاق لم تستطع السيطرة على مواقع جديدة، نافية كل الاشاعات المتداولة عن تمكنهم من السيطرة على مواقع جديدة بمحور عين زارة

وأوضحت أن أحد أفراد الكتيبة من جنود السرية الأولى تعرض للإصابة أثناء الاشتباكات.

