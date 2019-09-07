امغيب: سقوط سياسي وشيك لحكومة السراج

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن هناك زيارات في العلن وأخرى بالسر لدول شقيقة وصديقة ونخب سياسية وثقافية حقيقية وشيوخ قبائل وعمداء بلديات لمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة.

امغيب إشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن هناك تأييد شعبي كبير وزخم في المطالبة بسيطرة الجيش على العاصمة طرابلس وكل أرجاء الوطن بالإضافة لإتصالات في الخفاء من قبل بعض قادة المليشيات تطالب بضمانات للانسحاب من الحرب.

وتوقع أن تشهد الأيام القادمة سقوط سياسي وشيك لحكومة السراج، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما كان يريده القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر من خلال إطالة أمد العمليات العسكرية على مشارف العاصمة طرابلس وهو ماحدث ويحدث الآن.

وأكد عضو مجلس النواب على أن ساعة الخلاص من المليشيات و الإرهابيين قد اقتربت.

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