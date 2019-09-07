دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفد قبيلة أولاد سليمان بحضور عميدي بلديتي سبها و هراوة

قرنادة 07 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت بمكتبه في مدينة بنغازي وفد من قبيلة أولاد سليمان، بحضور معالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح وعميد بلدية هراوة، وعميد بلدية سبها.

وناقش الوفد مع دولة رئيس مجلس الوزراء أبرز احتياجات بلديتي سبها وهراوة، وكيفية توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة.

وأكد دولة الرئيس تلبية الحكومة لكافة احتياجات هاتين البلديتين، لافتا إلى الشروع في تنفيذ الأعمال السريعة قبل نهاية العام الحالي فيما يخص مشاريع الصيانة والاستكمال والتجهيزات، على أن تعتمد بقية مشاريع الإنشاءات العام المقبل 2020 ميلادي.

وأبدى دولة رئيس الحكومة موافقته على عدد من المشاريع لصالح بلدية هراوة من أهمها إنشاء مقر لعدد من الكليات التعليمة، والموافقة أيضا على إنشاء محطة تحلية بحر بعد الدراسات العلمية الدقيقة للاحتياج الفعلي لكمية الاستهلاك.

كما أبدى دولته موافقته على استكمال البنية التحتية بالبلدية وتنفيذ طريق بطول 25 كيلو متر موزعة على كامل المناطق.

من جهته، تقدم عميد بلدية هراوة لترقية المستشفى القروي في بلدية هراوة إلى مستشفى عام، وفي هذا الصدد أصدر دولته التعليمات بإحالة المذكرة إلى وزير الصحة لاعتمادها.

كما وافق دولته على تنفيذ مقر لكافة القطاعات بالبلدية كمجمع إداري، صادرا تعليماته بحل مشكلة المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الصحة ببلدية هراوة بعد إحالته للوزارات المختصة (الصحة والمالية)، مبتديا موافقته على استكمال صيانة مركز شرطة هراوة.

وفي سياق متصل، أكد عميد بلدية سبها السيد حامد الخيالي شح المحروقات والأدوية والأغذية على بلدية سبها بعد منعها من رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي (غير الدستوري) فايز السراج، مؤكدا إقدام السراج على تجميد حسابات بلدية سبها، ومتحدثا على بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على توفير كافة الإمكانيات للبلدية، والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها، مشددا على ضرورة اختيار شخصيات قوية قادرة على قيادة الأجهزة الأمنية والتي تستطيع فرض الأمن لحماية الوطن والمواطن بقوة القانون.

كما أكد دولته على أن مسألة تأمين الجنوب بالكامل، وأن كل الإحتياجات اللازمة من الحكومة جاهزة وستصل خلال المدة القريبة القادمة. (وال – قرنادة) ع ع

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