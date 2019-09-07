ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت

ألقت قوة عسكرية تابعة لجهاز المكافحة الوسطى، ترافقهم عدد من السيدات بالشرطة النسائية، القبض على نجلة أحد ضباط الجيش الليبي، بتهمة التعاون مع تنظيم داعش، الذي قتل أبيها في عام 2016.

ووفق مصادر بالمدينة، داهمت قوات الأمن منزل المرحوم ضو القماطى بالحى السكنى الثانى في سرت المدينة، بعد صلاة الفجر، وقامت باعتقال إحدى بناته تدعى إيمان وتعمل مهندسة، بأمر النائب العام.

وأشارت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن القوة العسكرية حاصرت المنزل من جميع الاتجاهات مدعومة بسيارات مسلحة تمركزت هى الأخرى بالمحيط المجاور للمنزل، مقابل سوق السيوى بمفترق أربع شوارع بالحى السكنى الثانى بالمدينة، الذى يعتبر من أكبر الأحياء السكنية بسرت، وخلال ساعتين تم القبض علي المطلوبة ونقلها الى جهات التحقيق خارج سرت.

القبض على شخصين من سرت يشتبه في انتمائهما لـ«داعش»

وحسب المصادر فإن «المهندسة إيمان متهمة بتحويل أموال لأحد أفراد العائلة من المطلوبين لاتهامه بالانضمام لتنظيم داعش ولها اتصالات معه عبر جهاز هاتف الثريا، إذ تمت مراقبتها من الجهات ذات العلاقة».

يذكر أن والد المتهمة كان ضابطا برتبة عميد بالجيش، وقتل من قبل تنظيم داعش عام 2016.

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