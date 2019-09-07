ضبط سودانيين يرتديان أزياء نسائية بهدف تهريبهم بالبيضاء

البيضاء 07 سبتمبر 2019 (وال) – ضبطت دوريات من وحدة التحريات بمديرية أمن البيضاء، أمس الجمعة، سيارة تقف بالقرب من مدرسة الخنساء بالمدينة، ووُجِد فيها شخص ليبي ومهاجرَان غير شرعيان من الجنسية السودانية يرتديان أزياء نسائية بهدف تهريبهم.

حيث قام عناصر القسم بالتحقيق مع المجرمين بعد إحضارهم إلى فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بالجبل الأخضر، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الفرع وتفعيل الخطة الأمنية لتأمين المدينة. (وال – البيضاء) خ م

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