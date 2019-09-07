قنونو: قواتنا تتقدم بجميع محاور القتال جنوبي طرابلس وسط إنهيار قوات حفتر

ليبيا – أكد الناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو إن قواته تتقدم على جميع محاور القتال الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، زاعماً حدوث انهيار في صفوف من وصفهم بـ”قوات حفتر”.

قنونو أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى تقدم مسلحي الوفاق في جميع محاور جنوب طرابلس على الأرض بمساندة ما وصفه بـ”سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق” وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة.