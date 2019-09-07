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قنونو: قواتنا تتقدم بجميع محاور القتال جنوبي طرابلس وسط إنهيار قوات حفتر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو إن قواته تتقدم على جميع محاور القتال الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، زاعماً حدوث انهيار في صفوف من وصفهم بـ”قوات حفتر”.

 قنونو أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى تقدم مسلحي الوفاق في جميع محاور جنوب طرابلس على الأرض بمساندة ما وصفه بـ”سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق” وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة.

وعن تقدم القوات المسلحة على محاور السبيعة ووادي الربيع جنوبي طرابلس قال قنونو إنه لا يوجد أي تقدم من قبل الجانب الآخر، لافتاً إلى أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات حول الموقف العسكري عندما يستقر الموقف.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قواتكم متقدمة في المشمش يا سيد جزرة… اليوم السيارات المسلحة للمليشيات معبية بيهم شفتهم بعيني في طريق عين زارة وصلاح الدين هاربين من المحاور ويتجاروا من الخلعة وقريب يعفسوا على الناس هالأوباش البغولة… هذا غير سيارات الإسعاف اللي بالعشرات في الطريق ماشيين جايين من محاور عين زارة ووادي الربيع وصلاح الدين… ويجيك هالمهزق الصعلوك الممصوص المتصولح المدعو قنونو ويقول لك “قواتنا تحقق تقدماً في كل المحاور” ههه

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