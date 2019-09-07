المسماري : أي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها

أبوظبي 07 سبتمبر 2019 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إن القيادة العامة أكدت لجميع الأطراف الدولية أن حربها هي حرب على الإرهاب وليست معركة سياسية أو معركة توزيع ثروات .

وأوضح الناطق باسم القائد العام – خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي الآن – أن هدف القيادة العامة القضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى انتشار السلاح في كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه قبل معركة الكرامة كانت بنغازي تعاني الاغتيالات والانتهاكات والإرهاب الذي طال حتى ضيوف ليبيا من أمريكا وتايلند ومصر وجنوب السودان .

وأكد المسماري أن القوات المسلحة تواصل التقدم على 7 محاور في معركة طرابلس .

وتابع أن القوات المسلحة صدت هجوما للجماعات الإرهابية بمحاور القتال، مؤكدًا مقتل “30” عنصر من الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن معركة طرابلس هي حرب على الإرهاب وهي الآن في نهايتها، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية بدأت منذ يوم الخميس الماضي بشن غارات جوية بواسطة طائرات تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك .

واكد المسماري أن أي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها . (وال – أبوظبي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال