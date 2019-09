المسماري يكشف عن خارطة طريق لما بعد طرابلس

رصد المتوسط

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، عن خارطة طريق لما بعد تحرير طرابلس.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، “سيعقد حوار وطني سيبدأ بشكل مباشر بإعلان دستوري أو اتفاق ليبي يمر عبر البرلمان، كما سيتم انتاج حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى انتاج ميثاق مصالحة وطنية شاملة، وإعداد ميثاق شرف وطني، ومن ثم تتولى الحكومة حل مشاكل الخدمات، واتخاذ الاسباب لإنجاح انتخابات تشريعية، أما مهمتنا الان قطع رؤوس الارهابيين ، وإعادة الحياة الطبيعية لليبيين”.

وأضاف “وصلنا الى نهايات معركة طرابلس، وإن كان من الصعب قبول فكرة المعركة، ولكن الأصعب هو وقفها دون الوصول للنتائج المرجوة وهي قطع رؤوس الإرهاب وإعادة ليبيا للمعايير الدولية والقانونية التي تمكنها من بناء نفسها”.

وأوضح أن القوات المسلحة قدمت منذ انطلاق عملياتها حتى الان “7400 شهيد، لتحرير ليبيا من الإرهاب”.

وأكد المسماري أن الحرب المعلنة في ليبيا ليست من أجل الثروات ودليل ذلك أن الموانئ تحت سيطرة الجيش ويسوق الان مليون و 200 ألف برميل نفط يوميا، وإذا كانت العملية سياسة فكان بإمكاننا التوصل لأرباح سياسية ولكن العملية ضد الارهاب والإرهابيين المصنفين محليا وعالميا”.

وأضاف أن “المعركة ضد تنظيم داعش الذي قد يعود الى ليبيا بهيئة الاخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم القاعدة الذين تحالفوا لإنتاج الفوضى الأمنية وانتاج الاغتيالات والخطف والابتزاز وفتح الحدود حتى اصبحت ليبيا ملاذ آمن للإرهابيين في كل انحاء العالم”

