نافية ما ورد في بيان طبي سبها..مديرية الأمن تعرب عن استيائها من إصابة موظف بعيار ناري

أخبار ليبيا24- خاص

عبرت مديرية أمن سبها اليوم السبت عن استياءها لإصابة المشرف الإداري في مركز سبها الطبي أمس الجمعة وإصباته بعيار ناري من أحد المواطنين.

ونفت المديرية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ما ورد في بيان مركز سبها الطبي بأن الجهات الأمنية لم تأتي إلى المركز بعد إخطارها بالحادثة وكذلك عدم توفر الحماية الأمنية للمركز.

وأوضحت مديرية أمن سبها أنها غير مكلفة بحماية هذا المرفق وأن إدارة المركز تتفق مع جهة أمنية أخرى مهمتها حماية مداخل ومخارج المركز الطبي وأن افراد الشرطة الموجودين مهمتهم تلقي البلاغات فقط.

وأشارت إلى أن المديرية يقع على كاهلها عبء كبير فى تأمين الشوارع والمصارف والمقرات الحكومية وهذا أمام تقاعس بعض الأجهزة الأمنية والتي فاقم غيابها من حجم ونطاق المشكلة الأمنية في مدينة سبها.

وأكدت أن إحجام كوادر الأجهزة الأمنية عن تحمل المسؤولية أوجد فراغاً وخللا أمنياً واضحاً أثر سلباً على عمل بقية مؤسسات الدولة الوليدة من جهة، وزعزعة ثقة المواطن بها من جهة أخرى.

وناشد مدير أمن سبها الساعدي أمحمد جميع الأجهزة الأمنية داخل نطاق بلدية سبها القيام بواجبها الأمني، مؤكدًا أن مديرية أمن سبها في الوقت الحالي تقوم تقريبا بجميع اختصاصات هذه الأجهزة.

وأوضح أمحمد أن تحمل المديرية وقيامها بكل الاختصاصات أثقل كاهلها وأعاقها عن ممارسة اختصاصاتها الأصيلة، أمام قلة الإمكانيات المالية واللوجستية.

وكان مشرف إداري بمركز سبها الطبي تعرض يوم أمس الجمعة للإصابة برصاصة بعد مقاومة باسلة لمسلح حاول الاعتداء على إحدى الطبيبات المناوبات.

وأعلن مركز سبها الطبي الجمعة تخفيض مستوى العمل إلى مستوى استقبال الحالات الطارئة فقط، وذلك اعتراضًا على تدني الوضع الأمني داخل المركز.

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