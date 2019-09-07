السراج يوجه بمعالجة المختنقات التي تواجه أهالي تاورغاء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة

وتناول الاجتماع عدد من الملفات الخدمية بتاورغاء من بينها ملفات الصحة والتعليم والكهرباء والموارد المائية إضافة إلى آلية تأمين المدينة.

وجه السراج باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في بعض المرافق، واستكمال كافة متطلبات السكان.

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