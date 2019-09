المسماري يكشف عن لجنة لمقاضاة قطر وتركيا دوليا ويؤكد الترحيب بالانتخابات

المتوسط

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، عن لجنة مشكلة من وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة لمتابعة قطر وتركيا والوقوف على جرائمهما ومقاضاتهما دوليا.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، “نرحب بإجراء انتخابات آمنة لأقصى حد، بإشراف أممي وعربي ودولي، مضيفا ولكن لا يمكن ان تكون الانتخابات آمنة في ظل وجود أكثر من 20 ألف قطعة سلاح خارج أسوار الجهات المعنية كالشرطة والجيش”.

وقدم المسماري اقتراح لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث دعا الدول الاوروبية إلى أن تفتح أبواب سفارتها في الدول الافريقية أمام منح التأشيرات للأفارقة وبهذا نضمن سلامتهم وحل هذه المشكلة.

وطالب الاتحاد الاوروبي بأن تكون له كلمة فيما يخص مشكلة الهجرة، كما طالب بإعادة تفعيل الاتفاقيات بشأن الهجرة مع إعادة دراستها.

وأوضح أن ليبيا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا للمساعدة في مكافحة هذه الظاهرة، مبينا أنهم يحتاجون إلى طائرات استطلاع، ومنظومات اتصالات، وغيرها من الإمكانيات، مؤكدا استعداد الجيش للتعاون مع العالم بعد تحرير العاصمة لحل هذه الأزمة.

وأشار المسماري إلى أن قيادة الجيش توجهت للحوار عدة مرات مع السراج ولكننا اصطدمنا بالمليشيات المسلحة، حيث أن السراج لم يكن قادرا على التوقيع أو تنفيذ أي اتفاق، لأن المتحكم في طرابلس هم المليشيات.

وأضاف أن السراج أثبت أنه شريك للميلشيات عندما أصدر بيانات ضد الجيش، وعندما سيل أكثر من مليون دينار للمسلحين تصرف في ساعتها في وقت تعاني المصارف من عدم وجود سيولة، إضافة إلى الجزية التي تفرض على المواطنين في طرابلس

