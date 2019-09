السراج يبحث ما تم تنفيذه لإعادة تأهيل مدينة تاورغاء

المتوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع عميد بلدية تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، ما تم تنفيذه بالمدينة من خلال برنامج إعادة تأهيل المنطقة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عدد من الملفات الخدمية من بينها ملفات الصحة والتعليم والكهرباء والموارد المائية إضافة إلى الية تأمين المدينة امنيا.

ووجه السراج باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المختنقات في بعض المرافق، واستكمال كافة متطلبات السكان.

