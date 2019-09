شركات الإطفاء التابعة لمؤسسة النفط تساهم في إخماد حريق بجالو

المتوسط

قامت فرق الإطفاء بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتقديم الدعم لهيئة السلامة الوطنية، وذلك لإخماد حريق كان قد نشب وسط مدينة جالو يوم الخميس الماضي، متسببا في أضرار جسيمة بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة أن فرق الإطفاء التابعة لكل من شركة مليته للنفط والغاز وشركة الواحة للنفط وشركة الخليج العربي للنفط وشركة فينترسهال ليبيا للنفط سارعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق، الذي تسبب في تضرر مزرعة بالكامل، إضافة إلى عدد من السيارات؛ فيما لم يصب أي من السكان بأذى.

