معالي وزير الصحة يطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال الليبيين بمركز الحسين للسرطان بعمان

عمان 07 سبتمبر 2019 (وال) – زار معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مركز الحسين للسرطان بعمان عاصمة المملكة الأردنية.

وكان في استقبال معالي الوزير الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان والدكتور منذر الحوارات نائب مدير عام المركز للشئون الطبيه والأستاذ رمزي الطويل مدير دائرة مراقبة الإيرادات بالمركز ولفيف من مسؤولي المركز.

وأجرى معاليه جولة داخل المركر، واطلع على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأطفال الليبيين المرضى بالسرطان .

وناقش خلال محادثاته رؤية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وأطر التعاون واستمرارها بشكل دائم وأفضل، كذلك استمع إلى أولياء أمور المرضى وأكد أنه يطمئن على أحوالهم . (وال – عمان) ف ع / ع ع

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