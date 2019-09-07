بليحق: إحاطة غسان سلامة بمجلس الأمن غير مُنصفة

طبرق 07 سبتمبر 2019 (وال)- قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة الأخيرة بمجلس الأمن لم تكن منصفة.

وأضاف بليحق – في تصريح لوكالة “العين” الإماراتية – أن سلامة لم يكن منُصفًا لتحركات القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب، والمجموعات الخارجة على القانون منذ بداية عمله في البلاد.

وأوضح بليحق أن إحاطات سلامة تُبين أنه لم يُحقق أي إنجاز من أجل حل الأزمة الليبية، بل زادها تعقيدًا بدعمه لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وكشف بليحق إن مجلس النواب الليبي يُتابع تقدم القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس عن كثب، وباهتمام كبير.

وأضاف بليحق أن المجلس يدعم ويؤيد كافة تحركات القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تنفذ مشروع ما وصفها بـ”دويلة” قطر وتركيا بدماء وأموال الليبيين في المنطقة.

وأشار بليحق إلى أن الشعب الليبي يدفع الثمن غاليًا من دماء أبنائه، للتصدي لمشروع دويلة قطر وتركيا، وأن هذه المعركة لا بد منها للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة الخارجة على القانون.

وأوضح بليحق أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يبذل جهودًا مضنية داخليًا وخارجيًا، لدعم تحركات القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب.

واختتم بليحق تصريحاته إن مجموعات المعارضة التشادية المدعومة من حكومة الوفاق، اعتدت على مدينة مرزق وهجرت أهلها، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار الذي شهده الجنوب الليبي، بعد عملية فرض القانون التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية في المنطقة مطلع العام الجاري. (وال – طبرق) س م/ ر ت

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