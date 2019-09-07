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الجيش الوطني يستبعد التحاور مع الوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري الدخول في أي حوار مع حكومة الوفاق معتبرا العودة إلى طاولة المباحثات أمرا غير مجد لليبيين ولا للمجتمع الدولي.

وأوضح المسماري خلال ندوة نظمتها صحيفة الاتحاد أن حسم المعركة سيكون قريبا جدا، مؤكدا نجاح الجيش الوطني في إفشال مشروع إجرامي كان هدفه تقسيم ليبيا وتحويل البلاد إلى قاعدة لمنظمات إرهابية تشن عملياتها على نطاق واسع في العالم.

ونوه المسماري أن الحرب على الإرهاب معلنة ومستمرة منذ 2014، مشددا على وصف ما يجري في طرابلس بأنه معركة من معارك هذه الحرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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