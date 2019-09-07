الجيش الوطني يستبعد التحاور مع الوفاق

استبعد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري الدخول في أي حوار مع حكومة الوفاق معتبرا العودة إلى طاولة المباحثات أمرا غير مجد لليبيين ولا للمجتمع الدولي.

وأوضح المسماري خلال ندوة نظمتها صحيفة الاتحاد أن حسم المعركة سيكون قريبا جدا، مؤكدا نجاح الجيش الوطني في إفشال مشروع إجرامي كان هدفه تقسيم ليبيا وتحويل البلاد إلى قاعدة لمنظمات إرهابية تشن عملياتها على نطاق واسع في العالم.

ونوه المسماري أن الحرب على الإرهاب معلنة ومستمرة منذ 2014، مشددا على وصف ما يجري في طرابلس بأنه معركة من معارك هذه الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية