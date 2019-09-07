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ضبط عصابة تسرق أغطية الصرف الصحي بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية طرابلس المركز، إلقاء قوة الدعم الخاصة القبض على عصابة تمتهن سرقة أغطية الصرف الصحي.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، “ألقي القبض صباح اليوم على مجموعة أشخاص يقومون بسرقة أغطية الصرف الصحي.

وأكدت البلدية أن سرقة الأغطية توثر سلبا على سلامة المواطنين والمركبات الآلية وتجعلهم عرضة للخطر بالسقوط في فتحات الصرف الصحي التي تصبح مكشوفة.

وأشارت إلى أن سرقة أغطية الصرف الصحي يتيح تجمع المخلفات البلاستيكية في هذه الحفر مما يسبب في عدم تصريفيها لمياه الإمطار بالشكل المطلوب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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