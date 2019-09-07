ضبط عصابة تسرق أغطية الصرف الصحي بطرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز، إلقاء قوة الدعم الخاصة القبض على عصابة تمتهن سرقة أغطية الصرف الصحي.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، “ألقي القبض صباح اليوم على مجموعة أشخاص يقومون بسرقة أغطية الصرف الصحي.

وأكدت البلدية أن سرقة الأغطية توثر سلبا على سلامة المواطنين والمركبات الآلية وتجعلهم عرضة للخطر بالسقوط في فتحات الصرف الصحي التي تصبح مكشوفة.

وأشارت إلى أن سرقة أغطية الصرف الصحي يتيح تجمع المخلفات البلاستيكية في هذه الحفر مما يسبب في عدم تصريفيها لمياه الإمطار بالشكل المطلوب.

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