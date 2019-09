استهدف طيران المليشيات المدعوم من تركيا المرفق الصحي بمنطقة “وايف” بضواحي مدينة ترهونة والذي يبعد عن المستشفى العام بحوالي 45 كيلو، حيث استنكر بلدي ترهونة في بيان الجريمة بكل قوة.

وطالب بلدي ترهونة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة جراء هذه الجرائم، كما طالبوا المجتمع الدولي بكف أيادي الإرهابيين عن قصف المرافق الصحية والخدمية والمدنية.

