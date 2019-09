زار وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مركز الحسين للسرطان بعمان عاصمة المملكة الأردنية.

وكان في استقبال الوزير الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان والدكتور منذر الحوارات نائب مدير عام المركز للشئون الطبيه ورمزي الطويل مدير دائرة مراقبة الإيرادات بالمركز ولفيف من مسؤولي المركز.

وأجرى جولة داخل المركر، واطلع على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأطفال الليبيين المرضى بالسرطان .

وناقش خلال محادثاته رؤية وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وأطر التعاون واستمرارها بشكل دائم وأفضل، كذلك استمع إلى أولياء أمور المرضى وأكد أنه يطمئن على أحوالهم .

The post وزير صحة المؤقتة يطلع على مستوى الخدمات الطبية بمركز الحسين للسرطان بعمان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية