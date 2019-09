قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بجولة تفقدية داخل مدينة القبة للاطلاع على مراحل المشاريع التي تنفذ بمدينة القبة، حيث شملت الجولة “حي دوغوش” و”نادي البرانس” الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة القبه..

ونوه المستشار عقيلة صالح على أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للنادي كذلك دعاهم التحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية والتي أهم مرتكز في تنمية الناشئين في كل الالعاب الرياضية .

