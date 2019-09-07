المسماري: كبدنا الميليشيات اليوم 30 قتيلا خلال محاولتها مهاجمة قواتنا

قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، إن الجماعات المسلحة أغارت اليوم على وحداتنا العسكرية، مستعينة بطيارات تركية إلى جانب المدفعية على الأرض، مضيفا أن القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من الجيش.

وأوضح المسماري أن نحو ثلاثين من عناصر هذه الجماعات قتلوا اليوم، إضافة إلى إصابة أكثر من أربعين منهم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المرتزقة التشاديين الذين شاركوا في القتال.

الناطق باسم القائد العام أوضح أيضا أن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة حاليا، والتي بدأت ببنغازي في مايو ألفين وأربعة عشر، هي حرب ضد الإرهاب، أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر بتنسيق وتفويض من كل المكونات والقبائل والمدن الليبية، وليست حربا ضد أي مكون محلي أو من أجل مصالح سياسية أو ثروات البلاد.

وأشار المسماري إلى أن القوات المسلحة واجهت أكثر من سبعة عشر ألف إرهابي، وأن هذه المعركة توجهت بعد بنغازي إلى تحرير الهلال النفطي وتأمين النفط ومنشآته، ثم إلى درنة والجنوب الغربي من البلاد قبل أن تتوجه إلى طرابلس.

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