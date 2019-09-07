شركة الواحة تبحث مشروع تطوير حقل الفارغ

العنوان_ليبيا

بحث المسؤولون عن شركة الواحة للنفط التفاصيل المتعلقة بمشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع للشركة، ومن المتوقع أن يساهم استكمال وتشغيل الحقل في زيادة القدرة الإنتاجية للغاز لدى شركة الواحة.

والتقى رؤساء الواحة بمقر الشركة بطرابلس، مع الشريك الأجنبي “شركة بي إس أم” المنفذة لمشروع تطوير حقل الفارغ المرحلة الثانية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة استكمال المشروع في الوقت المحدد وفق الخطة، إضافة إلى مناقشة التفاصيل االتقنية والتعاقدية العالقة في المشروع.

وأكد الطرفان على التزامهما بتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون البدء في تشغيل حقل الفارغ المرحلة الثانية.

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