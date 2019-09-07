قنونو: قوات الوفاق تتقدم في جميع محاور القتال، وانهيار قوات حفتر

أكد الناطق باسم مسلحي الوفاق العقيد محمد قنونو إن قواته تتقدم على جميع محاور القتال الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، وسط انهيار في صفوف من وصفهم بـ”قوات حفتر”.

قنونو أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى تقدم مسلحي الوفاق في جميع محاور جنوب طرابلس على الأرض بمساندة ما وصفه بـ”سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق” وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة.

وعن تقدم القوات المسلحة على محاور السبيعة ووادي الربيع جنوبي طرابلس قال قنونو إنه لا يوجد أي تقدم من قبل الجانب الآخر، لافتاً إلى أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات حول الموقف العسكري عندما يستقر الموقف.

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