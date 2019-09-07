عقيلة يتفقد المشاريع بمدينة القبة

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، بجولة تفقدية داخل مدينة القبة للاطلاع على مراحل المشاريع التي تنفذ فيها.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن جولة عقيلة صالح شملت الجولة حي دوغوش ونادي البرانس الرياضي الثقافي الاجتماعي، حيث تفقد مشروع 19/22 المتعلق بتنفيذ خطة لإعداد الناشئين من الرياضيين في مراحل البراعم والآمال والأواسط في لعبة كرة القدم.

والقى رئيس مجلس النواب كلمة حيا فيها جماهير نادي البرانس والقائمين على إدارة النادي والرياضيين دعاهم إلى الاهتمام بناديهم وممارسة الرياضة بالنادي.

ونوه بأهمية الدور الثقافي والاجتماعي للنادي كذلك دعاهم للتحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية والتي هي أهم مرتكز في تنمية الناشئين في كل الألعاب الرياضية.

وخلال اللقاء قام نادي البرانس بتكريم فرق البراعم والآمال والأواسط لحصولهم على تراتيب متقدمة في مسابقات كرة القدم لهذا العام.

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