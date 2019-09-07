“التعليم” توضح سبب حجب نتيجة الطلبة بالمنظومة

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أنه لم يستلم نواقص ملفات 89 طالبا وطالبة، من مختلف الدول، ما أدى إلى حجب نتيجة الطلبة بالمنظومة، ونظرا لحاجة الطلبة لمعرفة نتائجهم، قبل الإعلان عن موعد الدور الثاني، فإنه يحمل المسؤولية لمديري المدارس في الخارج.

وطالب المركز في بيان أصدره السبت، مديري المدارس في الخارج، بضرورة تواصلهم مع ممثل المركز للإيفاء بالوثائق والنواقص، وتوفيرها في أجل أقصاه يوم الثلاثاء العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار المركز الوطني للامتحانات إلى أنه إذا تم توفير النواقص سيتم الإفراج عن نتائج الطلبة وستحجب نتائج من لديه دور ثان، لحين الإيفاء بالوثائق الأصل.

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