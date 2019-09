تصل بعد قليل طائرة الخطوط الجوية الليبية لمطار مصراتة الدولي قادمة من مطار برج العرب بالإسكندرية لتقوم بعد تجهيزها برحلة الشركة لمطار تونس قرطاج الدولي في رحلتها الثانية المقررة لهذا اليوم ان شاء الله تعالى.

وتتضمن مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار مصراتة، على النحو التالي:

The post بعد قليل.. وصول طائرة الخطوط الجوية لمطار مصراتة الدولي قادمة من الإسكندرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية