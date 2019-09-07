الثني يبحث احتياجات بلديتي سبها وهراوة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم بمكتبه في بنغازي، وفدا من قبيلة أولاد سليمان، بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح، وعميد بلدية هراوة، وعميد بلدية سبها.

وناقش رئيس الحكومة مع الوفد أبرز احتياجات بلديتي سبها وهراوة، حيث أكد على تلبية الحكومة لكافة احتياجات البلديتين، لافتا إلى الشروع في تنفيذ الأعمال السريعة قبل نهاية العام الحالي فيما يخص مشاريع الصيانة والاستكمال والتجهيزات، على أن تعتمد بقية مشاريع الإنشاءات العام المقبل.

كما أبدى الثني موافقته على عدد من المشاريع لصالح بلدية هراوة، ومن أهمها إنشاء مقر لعدد من الكليات التعليمية، وكذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، إضافة إلى موافقته على استكمال البنية التحتية بالبلدية وتنفيذ طريق بطول خمسة وعشرين كيلومترا، وصيانة مركز شرطة هراوة، وتنفيذ مقر لكافة القطاعات بالبلدية كمجمع إداري.

من جهته أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي خلال لقائه رئيس الحكومة المؤقتة، شح المحروقات والأدوية والأغذية في البلدية بعد منعها من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مؤكدا إقدام السراج على تجميد حسابات بلدية سبها، كما قام بعرض بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

رئيس الحكومة المؤقتة أكد على توفير كافة الإمكانيات لبلدية سبها، والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها، مشددا على ضرورة اختيار شخصيات قوية قادرة على قيادة الأجهزة الأمنية، ومؤكدا على مسألة تأمين الجنوب بالكامل، وأن كل الاحتياجات اللازمة من الحكومة جاهزة وستصل خلال الفترة القريبة القادمة.

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