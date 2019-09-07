احتفالية فنية ترفيهية للأطفال والأسر خاصة النازحين من مدينة مرزق

شهد مسرح مدينة هون تنظيم احتفالية فنية ترفيهية، أشرف عليها نادي براعم المحبة بهون، بالتعاون مع كل من منتدى ضياء السلام بالمنطقة الجنوبية فزان، وإدارة نادي المرح .

الاحتفالية هدفت إلى رسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال والأسر، خاصة النازحين من مدينة مرزق إلى مدن الجفرة، حيث شمل الحفل الفني إلقاء العديد من الكلمات التي رحبت بأهالي مرزق، مؤكدة أنهم بين أهاليهم.

كما تخلل الحفل تقديم عروض موسيقية منوعة ورقصات تراثية، إضافة إلى العديد من القصائد الشعرية التي عبرت عن العشق للوطن والأم والمدرسة.

يشار إلى أن الاحتفالية حضرها أهالي مدن الجفرة، والأسر النازحة من مدينة مرزق، وعدد من منتسبي ومنتسبات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ببلدية الجفرة.

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