إيطاليا تضبط مهرب بشر انطلق من ليبيا

أوقفت شرطة راغوس الإيطالية مهربا مزعوماً للبشر على متن قارب يحمل 104 مهاجرين تم إنقاذهم بواسطة سفينة “إليونور” التابعة لمنظمة “مهمة شريان الحياة” الألمانية غير الحكومية.

وقالت الشرطة الإيطالية إن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً قبض عليه على متن القارب تم التعرف عليه من قبل فرقة راغوس المتخصصة في مكافحة الهجرة غير القانونية بعد الاستماع إلى العديد من الشهود وقبض عليه بعد وصول القارب إلى شاطئ بوزالو.

وأشار المهاجرون إلى أنهم غادروا الساحل الليبي بعد قضاء بضعة أشهر في منزل، بعد أن دفعوا في المتوسط 1500 يورو للوصول إلى أوروبا، فيما قالت الشرطة إن المهرب أخذ القارب لمدة 15 ساعة قبل أن يتم إنقاذه قبالة الساحل الليبي، ووصف الشهود سلوك المهرب بدقة شديدة قبل وبعد بدء الإنقاذ إلى أن وصل سفينة الإنقاذ.

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