المسماري: خارطة ما بعد تحرير العاصمة ستشمل حوارا وطنيا وانتخابات عامة 

قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إن خارطة الطريق لما بعد تحرير طرابلس ستشمل حوارا وطنيا شاملا، لإنتاج إعلان دستوري وحكومة وطنية تسير أوضاع البلاد، إضافة إلى ميثاق شرف وطني، ليعبر الليبيون إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.

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