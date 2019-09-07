المسماري: خارطة ما بعد تحرير العاصمة ستشمل حوارا وطنيا وانتخابات عامة 

قال الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري إن خارطة الطريق لما بعد تحرير طرابلس ستشمل حوارا وطنيا شاملا، لإنتاج إعلان دستوري وحكومة وطنية تسير أوضاع البلاد، إضافة إلى ميثاق شرف وطني، ليعبر الليبيون إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مشروع «خطوة 2» يفتتح بازارًا لرائدات المشاريع الصغرى في سبها
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الجيش الليبي يتقدّم على 7 محاور في معركة طرابلس
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
سبها.. جلسة حوارية حول قانون رقم “59” للحكم المحلي
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
قنونو: دمرنا آليات جراد استهدفت الحجاج في مطار معيتيقة
تم النشر منذُ 58 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك