أكد آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اللواء احمد ابوشحمة، أن ” قوات الوفاق تسيطر على مصنع الأسمنت سوق الخميس امسيحل “.

وأوضح أبوشحمة، في بيان له اليوم السبت، أن ” قوات الوفاق اشتبكت مع قوات الجيش في محيط سوق الخميس بطرابلس”.

