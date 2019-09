كشف عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن هناك زيارات في العلن وأخرى بالسر لدول شقيقة وصديقة ونخب سياسية وثقافية حقيقية وشيوخ قبائل وعمداء بلديات لمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة، مشيرا إلى أن هناك تأييد شعبي كبير وزخم في المطالبة بسيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

وتوقع امغيب في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن تشهد الأيام القادمة سقوط سياسي وشيك لحكومة السراج، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما كان يريده القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر من خلال إطالة أمد العمليات العسكرية على مشارف العاصمة طرابلس.

The post امغيب: مطالبات شعبية واسعة للجيش بالسيطرة على العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية