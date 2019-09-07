ظهور جديد للمطلوب دوليًا “صلاح بادي” في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

عاد المطلوب دوليًا زعيم ميليشيا “لواء الصمود” صلاح بادي إلى الظهور من جديد اليوم السبت في خضم الاشتباكات الجارية في محاور طرابلس.

وبينت صور سيلفي جرى تداولها على الانترنت اليوم ظهور بادي بلباس عسكري إلى جانب مسلحين يقاتلون في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي نوفمبر 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بادي، متهمة إياه بتقويض الأمن عبر توجيه هجمات على جماعات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي فرضت أيضا عقوبات مالية على بادي، وإن إدراجه على قائمة العقوبات يتطلب أن يفرض جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تجميد أصوله وحظر سفر عليه.

وأضافت الوزارة أن قوات لواء الصمود بزعامة بادي استخدمت صواريخ غراد الشديدة التدمير في مناطق مرتفعة الكثافة السكانية خلال الجولة الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر 2018.

وأكدت الوزارة، أن بادي لعب دورا حاسما في معارك في عام 2014 دمرت تقريبا المطار الدولي الرئيسي في طرابلس وأجبرت الكثير من السكان على الفرار من منازلهم.

وعلى الرغم أن حكومة الوفاق اتهمت حينها بادي أيضًا، بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو من العام الماضي، إلا أنه إنه يقاتل بجانبها حاليا ضد الجيش الوطني.

وشنت قوات الوفاق اليوم السبت هجومًا على تمركزات الجيش الوطني في عدة محاور بجنوب العاصمة، غير أن هذا الهجوم مني بالفشل بحسب ما أعلن عنه الجيش الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اليوم السبت، إن الجيش صد هجومًا كبيرًا لقوات الوفاق في جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الهجوم الذي شنته قوات الوفاق كان بدعم من طائرات تركية مسيرة.

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