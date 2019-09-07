سبها.. جلسة حوارية حول قانون رقم “59” للحكم المحلي

سبها 07 سبتمبر 2019 (وال)- نظمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ليبيا اليوم السبت، جلسة حوارية حول “قانون رقم “59” للحكم المحلي وكيفية إدارة الخدمات.

هذا وشارك في الجلسة التي أٌقيمت بقاعة الاجتماعات ببيت الثقافة في سبها، عضو هيأة صياغة الدستور القانونية السيدة نادية عمران، ومدير مفوضية مؤسسات المجتمع المدني ببلدية سبها محمد أبو عريضة، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقانونيين والمهتمين في المدينة.

وتناولت الجلسة “4” محاور وهي: التعريف بقانون الحكم المحلي رقم 59 وعيوب الهيكلية الإدارية في ليبيا، والإدارة المحلية والحكم المحلي، ومدى قدرة كل نظام على توزيع السلطة والاختصاصات, وكيفية تنظيم مشروع الدستور الحكم المحلي ومعالجة إشكاليات الإدارة المحلية. (وال- سبها) خ م/ ر ت

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