مشروع «خطوة 2» يفتتح بازارًا لرائدات المشاريع الصغرى في سبها

افتتح مشروع «خطوة 2»، اليوم السبت، بازارًا لرائدات المشاريع الصغرى بمدينة سبها، وذلك بمدرسة فزان بمنطقة الجديد بحضور عدد من الشخصيات المحلية.

وقالت حفصة عبدالحميد، المدير التنفيدي لمشروع «خطوة بخطوة»، لـ«بوابة الوسط»، إن البازار يعتبر امتدادًا لمشروع خطوة الذي انطلق في 2018، لافتة إلى أن افتتاح البازار جاء بعد تدريب رائدات الأعمال حول كيفية إعداد الميزانية والتسوق والترويج الإلكتروني والعرض عبر الإنترنت، إلى جانب إنشاء وتصميم شعار للمشروع.

وأوضحت حفصة أن البازار يعتبر تقييمًا للمشاريع التي قاموا بها وإظهارها في صورتها النهائية، مضيفة أن عدد المشاريع التي يتم عرضها فى البازار يصل إلى نحو 15 مشروعًا منها الديكورات والملابس والحلويات ومجسمات الألعاب للأطفال والتحف، وجميعها يعتمد على مواد خام محلية متوافرة فى الجنوب، «مشروع خطوة يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديًّا من أجل الاعتماد على نفسها».

وأضافت خديجة مختار، صاحبة مشروع مناسبات لـ«بوابة الوسط»، «قمت بتصنيع مواد للمناسبات المختلفة تعتمد على الأشجار وليف النخيل وإعادة تدوير بعض المواد البلاستيكية إلى جانب الورق الكرتوني»، لافتة إلى عرض المنتجات فى البازار مثل باقات الورود والتحف والهدايا والمرواح اليدوية، قائلة: «استفدت من مشروع خطوة كثيرًا وتكمن هذه الاستفادة في كيفية تطوير المشروع وفتح آفاق للترويج مع المحلات والشركات الأخرى»..

يشار إلى أن مشروع خطوة تم دعمه من معهد صحافة الحرب والسلام «واندا للاستشارات» ومركز أعمال سبها، وتعد هذه النسخة الثانية له، بعدما انطلق البرنامج فى العام 2018

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