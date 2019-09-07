طلبة معاهد التمريض يبدأون امتحاناتهم النهائية

أجرى 61 طالباً وطالبة من طلاب الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة أول امتحان نظري نهائي داخل مستشفى طرابلس المركزي بمدينة طرابلس اليوم السبت.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم المتوسط في عدد من المدن الليبية 514 طالبا وطالبة وأجرى 95 من الطلبة اليوم في مدينتي الزاوية وصبراتة أول امتحان نظري نهائي و48 آخرون أجروا امتحانهم الأول في مدينة سبها من داخل قاعة مركز سبها الطبي.

كما قام عدد 54 طالباً وطالبة بإجراء امتحانهم الأول من داخل مركز مصراتة الطبي، فيما ستعلن وزارة الصحة أواخر سبتمبر عن تخريج دفعة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة التابعة للوزارة والتي جرى افتتاحها داخل 22 مستشفى ومركزاً تخصصياً في مختلف أنحاء البلاد.

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