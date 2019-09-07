ملف إعادة إعمار تاورغاء “يُراوح مكانه”

أوضح رئيس مجلس الأمناء بجهاز إعادة إعمار تاورغاء حسن عكش أن الجهاز تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني سنة 2016 إلا أنه أصبح يواجه مشاكل وتخبطات كثيرة.

وأضاف عكش في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” السبت، أنه تم رصد مبلغ 300 مليون دينار تلاه مبلغ آخر بقيمة 600 مليون دينار من قبل مجلس النواب كميزانية للطوارئ، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل أي مبلغ بخصوص إعادة إعمار تاورغاء.

وبيّن عكش أن الجهاز يمر بإشكالية تتمثل في عدم تمكنهم من التواصل حتى الآن مع رئيس الحكومة المؤقتة بصفته الرئيس المباشر له بالرغم من أنهم خاطبوا رئاسة مجلس الوزراء مرارا إلا أنهم لم يتمكنوا من الجلوس معه، مضيفا أن هناك العديد من النقاط التي تخص ملف إعادة الإعمار لم يتم معرفة مصيرها حتى الآن.

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