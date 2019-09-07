مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يُلغي قرارات تسمية مجالس تسييرية لبلديات درنة ومرزق

قرنادة 07 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، قرارين منفصلين بشأن إيقاف وتعليق العمل بالمجلس التسييري مرزق وتسييري درنة.

هذا وقد نص القرار رقم “588” لسنة 2019 م، على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم “204” من 2019 م، والقاضي بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري مرزق.

فيما نص القرار رقم “587” لسنة 2019 م، على إيقاف العمل مؤقتًا بقرار مجلس الوزراء رقم “531” لسنة 2019 م، والقاضي بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري درنة، وذلك بناء على كتاب معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة. (وال- قرنادة) ع ع

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