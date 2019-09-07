مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يُوافق على إنشاء بلدية القريات ويحدد حدوده الإدارية

قرنادة 07 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، قرارًا بالموافقة على إنشاء بلدية تحت مسمى بلدية القريات، يكون مقرها الإداري بالقريات.

هذا وبحسب قرار مجلس، فإن الحدود الإدارية للبلدية هي شمالا وادي ابروسن – النصب التذكاري، وجنوباً بئر أم المرافق – بئر عوينات- بئر المر، وشرقًا بئر بوارتيمة – بئر قرضاب- بئر الرمل – وادي ابروسن، وغربًا بئر الغزيل ويمتد شمالا حتى بئر ناصره – بئر علاق حتى بئر عقلة الجفيرات.

ونص قرار مجلس الوزراء على العمل بهذا القرار من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يُخالف أحكامها، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. (وال- قرنادة) ع ع

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