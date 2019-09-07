مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يُصدر حزمة قرارات بتسمية رؤساء وأعضاء مجالس تسييرية

قرنادة 07 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، حزمة من القرارات بشأن تسمية رؤساء وأعضاء المجالس التسييرية لعدد من البلديات.

هذا وقد نصت القرارات على تسمية رئيس وأعضاء للمجالس التسييرية لبلديات : العزيزية، بنت بيه، كما تضمنت القرارات تسمية مجلس تسييري لكل من بلديات : قصر بن غشير، مراده، جنزور.

وتضمن أيضًا قرار بتسمية السيد “عبد الرازق أبوبكر وافي” رئيسًا للمجلس التسييري لبلدية سيدي السايح، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك لحين أشعار آخر.

وأكد مجلس الوزراء على أن تُمارس اللجان المشكلة بالمجالس التسييرية، اختصاصاتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

وطالب مجلس الوزراء العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامها، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. (وال- قرنادة) ع ع

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