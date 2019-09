ميناء بنغازي يستقبل سفن تجارية محملة بمنتجات ومعدات

استقبل ميناء بنغازي البحري عدد من السفن التجارية محملة بعدد من المنتجات والمعدات.

قال المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن إحدى السفن على متنها حوالي 27500 طن من مادة القمح، وأخرى على متنها 2364 طن من الأخشاب الصناعية، وأخرى على متنها عدد 512 حاوية، محملة بمنتجات مختلفة.

وأضاف الشهيبي أنه وصلت إحدى السفن على عدد “29” حافلة نقل طلاب المدارس، لصالح مصرف التجارة والتنمية، وعدد 2700 سيارة قادمة من السوق الأوروبي.

