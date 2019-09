إنشاء بوابات أمنية في بلديتي تاجوراء والقربوللي

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اليوم السبت، بتعليمات مباشرة من رئيس الفرع بإنشاء استيقافات أمنية (بوابات) في بلديتي تاجوراء والقربوللي.

ويأتي هذا الإجراء لحفظ الأمن والاستقرار وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون والتأكد من هوية مالكي السيارات.

والجدير بالذكر بأنه قد تم ضبط عدد من المركبات الألية (السيارات) التي لا تحمل إجراءات قانونية وغير مُسجلة بقسم المرور والتراخيص وبدون لوحات معدنية وأيضاً تم ضبط عدد السيارات مُعتمة الزجاج، وحجز بعض هذه السيارات إلى حين التأكد من إجراءاتها القانونية في منظومة المواصلات.

