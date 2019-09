درنة.. اختتام دورة تدريبية في الصيد البحري

اختتمت ببلدية درنة، فعاليات دورة تدريبية صيفية في الصيد البحري، وذلك بحضور رؤساء ومنظمات المجتمع المدني بدرنة، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن منفذ البحري، والضفادع البشرية من القوات المسلحة العربية الليبية.

وتخللت حفل ختام الدورة، إلقاء عديد الكلمات التي أشادت بالدورة والقائمين عليها، بينها كلمة رئيس مفوضية المجتمع المدني، وجمعية ربات البيوت، كما ألقى عدد من المتدربين الذين أشادوا فيها بجهود أعضاء هيأة التدريس بكلية الموارد الطبيعية في جامعة عمر المختار فرع درنة، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة.

