الكتيبة 140 مشاة تكشف تفاصيل محاور القتال

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت السرية الأولى بالكتيبة 140 مشاة التابعة لقوات الجيش، خسارة أي موقع من مواقعهم بمحور عين زارة نهائيًا، بالإضافة لعدم تقدم قوات الوفاق المعترف بها دوليًا بهذا المحور.

وأشارت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي على فيسبوك، تحت عنوان “الحقيقة من قلب الحدث”، إلى أن قوات الوفاق لم تسيطر على أي مواقع جديدة كما ادعت صفحاتهم وإعلامهم الزائف، نافية كل الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمكنهم من السيطرة على مواقع جديدة بمحور عين زارة.

وكشف بيان الكتيبة 140 مشاة، عن وجود جريح واحد فقط من جنود السرية الأولى.

ومن جهته، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن القوات تتقدم في جميع محاور القتال جنوب طرابلس على الأرض، بمساندة سلاح الجو، وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة.

وأكد قنونو، السبت، حدوث انهيار في صفوف قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، نافيا تقدم الأخيرة بمحاور السبيعة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، موضحًا أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات حول الموقف العسكري، بنهاية اليوم عندما يستقر الموقف.

وكانت عملية بركان الغضب التي تقودها حكومة الوفاق أعلنت، في وقت سابق وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال في السبيعة ووادي الربيع ومثلث القيو جنوبي طرابلس، بينما تقصف المدفعية الثقيلة تجمعات قوات الجيش الوطني.

فيما أعلنت كتيبة الضمان، التابعة لحكومة الوفاق، تقدمها في محور عين زارة، بعد صدور التعليمات بانطلاق ساعة الصفر تجاه من وصفتهم بـ”المعتدين” من قوات الجيش الوطني، حسب وصفها .

وأكدت الكتيبة، السيطرة على بعض التمركزات التابعة لقوات الجيش الوطني، وتكبيدها خسائر واندحارهم للخلف، لافتة إلى وجود بعض الإصابات في صفوف مقاتليها، واصفة الوضع الميداني بـ”الجيد.”

يذكر أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في الرباع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”.

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