شحات.. عراقة وطبيعة تمتزجان لإبهار الزائرين

على ارتفاع 623 مترا تربض مدينة شحات الضاربة في القدم على قمة الجبل الأخضر مزدانة بآثارها الرومانية والإغريقية تتراقص مياهها بخرير يسلب الألباب لتستقبل ضيوفها بجمال مناظرها الخلابة الآسرة للقلوب.

وتعيدك الجولة في المدينة الأثرية إلى أزمنة غابرة وقفت أطلالها شاهدة على عراقة المكان وجذوره التي تعود لآلاف السنين، ويشكل البراح هناك لوحة ثرية من الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل.

ويجعل موقع المدينة على قمة الجبل من أجوائها الصيفية اللطيفة عاملا لإغراء زوارها هربا من حرارة الصيف فمتوسط درجات الحرارة في المدينة صيفا لا يتجاوز بداية الثلاثينات وفي مساءاتها ينزل الضباب ليكسو الجبال بقطرات الندى لتمنح الزائرين برودة لن تجدها إلا بها.

تربض لؤلؤة الجبل فاردة أذرعها للزائرين لتمنحهم أوقاتا ممتعة في رحاب الطبيعة على مسافة غير بعيدة من البحر الأبيض المتوسط.

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