أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أنه تم تعميم منشور من المصرف على كافة المصارف التجارية بالبدء في السماح للمواطنين بالانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ آلية مخصصات أرباب الأسر وذلك ابتداء من يوم، غد الأحد.

وقال السيوي إن هذا سيتم عبر خدمة “احجزلي” التي أوضحها المركزي بالمنشور الصادر عن إدارة الرقابة والنقد الموجهة للمصارف.

