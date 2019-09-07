قنونو: قوات الوفاق تتقدم بمحاور طرابلس

قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قواته حققت تقدما على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة، مضيفا أن قوات الوفاق الجوية استهدفت عربتي “غراد” تابعتين للجيش الوطني كانتا تستهدفان العاصمة طرابلس.

وذكر قنونو في إيجاز صحفي، مساء السبت، أن المدفعية الثقيلة مهدت لقوات الوفاق للتقدم في المحاور، حيث استهدفت تمركزات الجيش الوطني في السبيعة ومواقع في وادي الربيع.

ولفت قنونو إلى أن قواته تقدمت بعد تلقيها إمدادات عسكرية، حيث كان التقدم في محور سوق الخميس امسيحل، كما عززت القوات تمركزاتها في محاور سوق الخميس، وادي الربيع، الخلة، وعين زارة.

وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للوفاق نفذت السبت 7 طلعات جوية، بعضها قتالية استهدفت قواعد انطلاق الطيران الجوي للجيش الوطني، وفق قنونو.

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