أكد مصدر عسكري في إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، التحاق دفعة جديدة من “الإرهابيين” بمحاور القتال في العاصمة طرابلس، لتعزيز صفوف قوات حكومة الوفاق، وذلك في إطار استعداداتها لشن عملية عسكرية على مدينة ترهونة، التي يسيطر عليها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأشار المصدر نفسه، في تصريح للعربية.نت إلى أن “وصول هؤلاء المقاتلين الإرهابيين يأتي بعد أيام من تحويل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الخاضع لسيطرة قوات الوفاق وإغلاق مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس”.

The post لدعم قوات الوفاق.. التحاق دفعة جديدة من “الإرهابيين” بمحاور القتال في العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية